Eidertal Molfsee kann sich noch retten

Unter der Regie von Bernd Büngener, dem ersten Vorsitzenden des Vereins, sollte die Minimalchance auf den Klassenerhalt genutzt werden. Damit der Ligaerhalt überhaupt in den Bereich des Denkbaren kam, war ein Sieg in Jevenstedt Grundvoraussetzung.

Zunächst musste Molfsee jedoch fürchten nicht Rückstand zu geraten. Tobias Dittmann parierte einen Strafstoß von Kevin-Miles Wardin (51.) und Tom Lemke klärte wenige Sekunden später per Scherenschlag auf der Linie. Molfsee blieb vom Elfmeterpunkt aus allerdings auch der Torerfolg verwehrt, da Marvin Blümke (56.) an Jevenstedts Keeper Daniel Jeromin scheiterte. „Da lag sicher eine große Last auf ihm als Eidertaler Urgestein“, reagierte Büngener mit Verständnis auf die vergebene Chance.