Eigengewächs und Holland-Talent im Fokus des FC Bayern: Das ist Ajax-Hoffnungsträger Ryan Gravenberch

Für Ajax Amsterdam wird es am Dienstag ernst. Nach einem 2:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon geht es vor heimischer Kulisse in der Johan Cruijff Arena (21 Uhr, DAZN) um den Sprung unter die letzten acht Teams des Wettbewerbs. Aufgrund der von der UEFA ausgesetzten Auswärtstorregel muss definitiv ein Sieg her. Ein 1:1 würde nurmehr für die Verlängerung reichen. Trainer Erik ten Hag wird daher sein bestes Personal aufbieten. Und dazu zählt im Ajax-Mittelfeld allen voran ein Spieler: Ryan Gravenberch. Anzeige

Der Niederländer ist mit einer Größe von 1,90 Metern ein echter Turm im Zentrum der Elf von ten Hag. Europäische Top-Vereine wie der spanische Rekordmeister Real Madrid werden mit dem erst 19-Jährigen in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern München hat offenbar bereits seine Fühler nach dem Mittelfeld-Talent ausgestreckt. Ein Vorteil für die Interessenten: Die nur noch geringe Laufzeit seines Vertrags. Der Kontrakt des Youngsters endet im Sommer 2023. Immerhin könnte Ajax nach Ablauf der Spielzeit noch ordentliche Einnahmen verbuchen – der aktuelle Marktwert des Mittelfeldspielers aus der eigenen Jugend wird von transfermarkt.de auf 35 Millionen Euro geschätzt.

Und seinen Wert stellte Gravenberch trotz seines jungen Alters bereits nachdrücklich unter Beweis – trotz eines Rückschlags zu Jahresbeginn. Das Coronavirus kostete ihn im Februar Einsatzzeit. Durch die Infektion verpasste er zwar lediglich zwei Pflichtspiele, in den darauffolgenden vier Liga-Spielen verkam er jedoch kurzfristig zum Teilzeit-Arbeiter. Pünktlich zum Champions-League-Showdown ist der 19-Jährige nun allerdings wieder bestens in Form: Beim 3:2 in der Liga-Generalprobe am Freitag gegen den SC Cambuur glänzte Gravenberch und war an allen drei Ajax-Toren direkt beteiligt (ein Treffer, zwei Vorlagen). Damit schmückte er seine zuvor eher durchwachsene Offensiv-Bilanz erheblich auf: In der laufenden Saison kommt er nun insgesamt auf zwei Tore und sechs Assists in 35 Pflichtspielen.

Im Alter von 19 Jahren: Gravenberch ist bei Ajax Amsterdam gesetzt

Bislang galt in der laufenden Spielzeit: Ist Gravenberch fit, spielt er. Und das auch auf höchstem Niveau. Der Mittelfeldmann, der schon seit 2010 in der Ajax-Jugend kickte und 2018 den Sprung ins zweite Team schaffte, war in der laufenden Champions-League-Saison im Ajax-Ensemble stets gesetzt und absolvierte jede Partie von Beginn an. Doch damit nicht genug: Auch bei der niederländischen Nationalmannschaft gilt Gravenberch als Zukunftsversprechen. Am 24. März 2021 gab er im Alter von 18 Jahren sein Debüt für die Elftal, kommt seither auf zehn Einsätze (ein Tor) im Dress der Länder-Auswahl.