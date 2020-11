Eigengewächse mit Potenzial: Leun-Zwillinge sorgen beim SC DHfK Leipzig für Furore

Leipzig. Für Finn-Lukas Leun ist am Sonntag ein Traum in Erfüllung gegangen. Mit 17 Jahren wurde der Leipziger Nachwuchshandballer zu einem der jüngsten Debütanten, der bisher in der Arena antreten durfte. Der schlanke Youngster machte im rechten Rückraum einen überraschend starken Eindruck, spielte für einen A-Junioren extrem selbstbewusst und belohnte sich gegen Lemgo Lippe mit drei eigenen Treffern. Auch in der Abwehr spielte der gebürtige Niedersachse eine solide Partie – fehlende Erfahrung machte er mit Einsatz und Spielfreude wett. Anzeige

Nur zehn etatmäßige Profis im Aufgebot

„Das war ein super Tag für mich“, freute sich der DHfK-Nachwuchsspieler nach dem umkämpften 32:32-Remis. „Natürlich war ich vor dem Anpfiff ziemlich aufgeregt, aber im Spiel ging es dann eigentlich. Die vergangenen zwei Wochen Training bei den Jungs waren super – sie haben mich immer wieder gepusht und mir Selbstvertrauen gegeben“, schwärmt der Linkshänder von seinen ersten Erfahrungen bei den Profis.

In einer gewöhnlichen Handballsaison hätte der 17-Jährige von einem Einsatz in der Bundesliga wohl nur träumen können. Doch besondere Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Cheftrainer André Haber hatte durch mehrere Verletzungen und die zurückliegenden Corona-Infektionen innerhalb des DHfK-Teams nur auf knapp die Hälfte seines ursprünglichen Kaders zurückgreifen können.

Mit nur zehn etatmäßigen Profis im Aufgebot sollte Leun im Rückraum und Co-Trainer Milos Putera im Tor unterstützend wirken – und klauten ihren Mitspielern glatt die Show. „Es gab heute sicherlich zwei Spieltagshelden. Mir ist dennoch die Mannschaftsleistung wichtiger“, lobt Coach Haber.

Finn-Lukas Leun begeistert

Leun kam zur Saison 2018/19 nach Leipzig und erkämpfte sich mit der B-Jugend direkt die Vize-Meisterschaft. Mit an seiner Seite: Zwillingsbruder Jakob Leun. Die Söhne des Handball-Trainers Dirk Leun aus Buxtehude sind gleichzeitig größte Konkurrenz und Unterstützung.

„Sie sind beide Linkshänder, spielen beide im rechten Rückraum. Trotzdem helfen sie sich gegenseitig und wollen nur das beste füreinander“, berichtet Nachwuchskoordinator Matthias Albrecht über seine Schützlinge. Finn-Lukas Leun habe sich im Training bei Haber gut gemacht und seine Chance redlich verdient.

Von dem Auftritt des A-Junioren am Sonntag ist der Nachwuchschef begeistert. „Man hat ihm kaum Nervosität angemerkt und er hat immer besser ins Spiel hineingefunden. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung bei seinem ersten Spiel in der Bundesliga“, so Albrecht stolz. Größter Kritikpunkt: „Dass ihm knapp zehn Kilo fehlen, merkt man noch.“

Nächste Chance gegen Balingen und Magdeburg

Lob gibt es auch für das professionelle Verhalten der Leun-Brüder neben der Platte. Beide würden die zahlreichen Angebote des Vereins nutzen, auf Physiotherapie, gute Ernährung und Gespräche mit dem Mannschaftspsychologen großen Wert legen. „Bei Spielern in diesem Alter ist sowohl die Motivation als auch die Belastung sehr groß“, weiß Henning Thrien, der seit vergangenem Jahr als Sportpsychologe für den SC DHfK tätig ist.

Er spricht regelmäßig mit den Bundesligisten und dem Nachwuchs aus dem Leistungskader. „Julius Meyer-Siebert ist ein gutes Beispiel für diese Situation. Er hatte schon vor zwei Jahren, die Möglichkeit bei den Profis zu trainieren“, berichtet der 32-Jährige. Nun ist Meyer-Siebert fester Teil des Profiteams. Er führt aus: „Genau dafür haben die Jungs schließlich so lange trainiert, für diese eine Chance.“