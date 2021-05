Eilenburger Aufstieg sorgt bei Chemie Leipzigs Torwart-Trainer Bellot für Freude

Leipzig/Eilenburg. Als Harald Bellot die frohe Botschaft vernahm, dass der FC Eilenburg künftig in der Fußball-Regionalliga mitmischen darf, rief der Torwart-Trainer der BSG Chemie Leipzig sofort Präsident Steffen Tänzer an und gratulierte. „Als erstes habe ich zu ihm gesagt: Jetzt habe ich ein Heimspiel mehr.“ Denn der 60-Jährige, in den 80ern ein Keeper-Idol in Leipzig-Leutzsch, hat nicht nur eine sportliche Vergangenheit beim FCE, sondern wohnt auch seit 23 Jahren in Eilenburg. „Deshalb habe ich mich sehr über den Aufstieg gefreut, die Eilenburger sind eine Bereicherung für die Regionalliga, das werden interessante Duelle mit Chemie.“ Anzeige

„Der Liebe wegen“

Und so wird sich Harald Bellot in der kommenden Saison noch mehr FCE-Partien anschauen als bisher. „Jetzt lohnt es sich ja doppelt für mich, da kann ich ein bisschen für Chemie spionieren“, witzelt er, um erst gemeint zu ergänzen: „Trainer Nico Knaubel lässt wirklich guten, offensiven Fußball spielen, ich kenne ihn seit seiner aktiven Zeit als Spieler und schätze ihn sehr. Wir reden oft über Fußball, auch über den FCE und Chemie. Er will meine ehrliche Meinung hören und ich seine.“

Harald Bellot war 1998 „der Liebe wegen“ nach Eilenburg gezogen, baute dort ein Haus. Dass er seine lange Torwart-Laufbahn beim FCE in der Sachsenliga ausklingen ließ, war aber einem Zufall geschuldet. „Ich habe 1999 im Supermarkt den damaligen Trainer Jörg Wunderlich getroffen und er sagte zu mir: Du könntest mir sehr helfen, dich noch ein halbes Jahr bei uns in die Kiste stellen und mein Co-Trainer werden“, so Bellot: „Aus dem halben Jahr sind dann drei geworden, und es hätte noch ein viertes gegeben, wenn nicht Maik Kischko gekommen wäre.“ Und so hängte er im zarten Alter von 42 Jahren die Handschuhe endgültig an den Nagel. „Es war auch höchste Zeit, man wird ja nicht jünger, und einen besseren Nachfolger hätte ich mir nicht wünschen können.“

„Frank ist ein guter Freund“

Nun trainierte das Chemie-Idol Bellot in Eilenburg die 36-jährige Lok-Legende Kischko. Eine verrückte Konstellation, aber es funktionierte. „Unsere frühere Rivalität war immer nur eine sportliche gewesen, wir hatten stets die Leistung des anderen anerkannt und uns respektvoll gegrüßt“, sagt Bellot, „natürlich konnte ich als Trainer Maik nichts mehr beibringen, aber ihm helfen, sein hohes Niveau einigermaßen zu halten. Und wir sind auch mit ihm in die Oberliga aufgestiegen, unter Martin Polten.“ Zwischen Polten und Bellot hakte es jedoch. „Ich war dann nicht mehr Co-Trainer, bin aber als Torwart-Trainer geblieben und war auch als solcher zufrieden.“

2006 holte ihn Wolfgang Frank als Assistent und Torwart-Coach zum Chemie-Nachfolgeverein FC Sachsen zurück nach Leutzsch, wo er für die gesamte Keeper-Ausbildung zuständig war, auch im Jugendbereich. „Gleichzeitig habe ich noch eine Weile die Eilenburger Nachwuchshüter trainiert, gewissermaßen auf dem Heimweg. Das hat nicht allen in Eilenburg gefallen, es gab Differenzen, und ich habe mich dann zurückgezogen, auch aus dem FCE-Vorstand“, erzählt Bellot, „aber der Kontakt ist nie abgerissen und ich fühle mich bis heute mit dem Verein verbunden. Als Nico Knaubel Jahre später in Eilenburg Trainer wurde, wollte er mich als Assistent und Torwart-Trainer, aber ich musste absagen, weil ich in Leutzsch gebraucht wurde.“

Harald Bellot ist gebürtiger Leipziger und spielte von 1968 bis 88 für die Chemiker. „Zehn Jahre im Nachwuchs, zehn Jahre bei den Männern. Und ich möchte keine Minute missen, auch wenn ich meist nur der zweite Keeper hinter Jörg Saumsiegel war und Chemie nach meiner Armeezeit nicht mehr wirklich mit mir geplant hat.“ Sein erster Trainer in Leutzsch hieß übrigens 1968 Frank Engel, damals noch Sportstudent, später Co-Trainer der DDR-Auswahl und noch später Chefausbilder des DFB. „Frank ist ein guter Freund und schaut sich bis heute oft Chemie-Spiele an.“

„Das war dort eine ganz andere Mentalität und schwierig für mich“

Dann sieht er einen Mann im Tor stehen, den Harald Bellot mit ausgebildet hat: dessen Neffen Benjamin Bellot, inzwischen 30 Jahre alt. „Ich hatte ihn schon in der C-Jugend, spätestens seit der A-Jugend wusste ich, dass er ein richtig guter Torwart wird“, sagt der Onkel, „auf seine Entwicklung bin ich stolz, Benny hat seine besonderen Stärken in der Strafraumbeherrschung und der Spielfortsetzung, wir haben gemeinsam an vielen Details gefeilt.“

Harald Bellot hat gut verstanden, dass sein Neffe die Chemiker zwischenzeitlich verließ, seine Chance bei RB Leipzig und Bröndby Kopenhagen suchte und nutzte. „Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts, und Benny ist vor zwei Jahren als noch kompletterer Torwart mit noch mehr Qualität zurückgekommen, hat vor allem bei RB unter Perry Bräutigam noch einmal viel gelernt. Ich freue mich auf jedes Training mit Benny, ohne ihn würde Chemie jetzt in der Regionalliga nicht oben mitmischen.“ Auch Harald Bellot hatte als Keeper noch eine Chance bekommen, eine späte. Kurz nach der Wende, er war bei Aktivist Borna gelandet, bot ihm ein Spielervermittler ein Probetraining beim FC Augsburg an – Armin Veh, gebürtiger Augsburger und später Meistertrainer in Stuttgart.