Eilenburger "Bubis" feiern Flutlichtsieg

Eilenburg. Jünger war eine Eilenburger Oberliga-Mannschaft noch nie: Mit einem Durchschnittsalter von 21,8 Jahren stand am Freitagabend gegen Liga-Schlusslicht Zorbau ein echtes Bubi-Team im Ilburg-Stadion auf dem Rasen. Dass am Ende ein umkämpfter 2:1-Sieg dabei heraussprang, war umso schöner.

Für die Tore sorgten zwei der ganz jungen Sorte. Fabian Döbelt, zarte 20, trat beim Stand von 0:1 an den Elfmeterpunkt. In der A-Jugend hatte er die Bälle im Schlaf verwandelt und bei den Herren? Genauso abgezockt. Flach rechts ins Eck. Unhaltbar. „Ich bin zwar ein sicherer Schütze, es war aber doch anders als im Nachwuchs“, beschrieb der Sohn von Vize-Präsident Karsten Döbelt seine Gefühlswelt. Nach dem Ausgleich legte der erst 19-Jährige Benjamin Luis nach. Er köpfte nach feiner Eingabe von Tim Bunge wunderschön ein und erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Es war der Wahnsinn, was Benni gearbeitet hat. Schön, dass er sich für seine Leistung so belohnen konnte.“