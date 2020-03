Eilmodell bis zum Saisonende? 96-Chef Martin Kind verfolgt Idee der Mini-EM

Zwei davon wurden beim letzten DFL-Gipfel vorgestellt: die „englischen Wo­chen“ und das „Eilmodell“, nach dem die Mannschaften alle zwei Tage spielen sollen. Im Tempomodus wäre die Saison nach 18 Tagen ausgespielt. Am 30. März folgt der nächste Ligagipfel per Videokonferenz. Dort werden die Klubs das dritte Modell diskutieren: das Mini-EM-Modell.

Die Saison zu Ende spielen oder nicht? Diese Frage stellt sich bei der Liga zurzeit nicht. „Es geht ums Überleben“, sagte DFL-Chef Christian Seifert. Will heißen: Einige der 36 Profiklubs würden den Abbruch der Saison in der 1. und 2. Liga nicht überstehen. Rettungspläne sollen die Pleite einiger Klubs verhindern.

Jeder 96-Fan hat die Abstiegssaison 2019/20 zwangsweise noch in Erinnerung. Nach dem 25. Spieltag deutete sich der Abstieg bereits deutlich an. Nur 14 Punkte sammelte 96 bis zu diesem Zeitpunkt. Die schwachen Leistungen sprachen für sich. Bezeichnend war das Spiel des 25. Spieltags gegen Bayer Leverkusen, welches die Roten mit 2:3 verloren. Die kuriose Szene, als Genki Haraguchi den Ball in Richtung leeres Tor schob, dürfte jetzt noch für Lacher sorgen. Der Ball blieb aufgrund des heftigen Schneefalls kurz vor der Linie liegen. ©

Und so könnte die Mini-EM der 1. und 2. Liga aussehen. An verschiedenen Standorten in den verschiedenen Bundesländern werden die Mannschaften in Hotels untergebracht – die aktuell ohnehin nicht ge­bucht sind. Die Teams blocken Hotels und stellen sich mit der Hilfe der Behörden selbst unter Quarantäne. Der Bus bringt die Spieler zum nahe gelegenen Stadion und wieder zurück. Zuschauer gibt es nicht, aber die TV-Übertragung ist gesichert.

"Das bringt Abwechslung"

Der Spieltag könnte um 12 Uhr losgehen, beispielsweise mit der Zweitligapartie Hannover 96 gegen Dresden in Augsburg. Um 15 Uhr würde in der 1. Liga Düsseldorf gegen Paderborn in Berlin spielen, um 17 Uhr Union Berlin gegen Bayern in Köln, und zur „Prime Time“ um 20 Uhr gäbe es das Derby Dortmund gegen Schalke in München. Derart im Detail ist das Modell aber nicht zu Ende gedacht. Aber immer mehr Klubs beschäftigen sich mit diesem Gedanken.

„Das bringt Abwechslung. Die Leute sind hungrig auf Events, auf Fußball. Das könnte dann ja auch live im TV übertragen werden“, sagte Martin Kind. „Man könnte es an drei oder vier Standorten austragen.“ Ein weiterer Vorteil aus Sicht des 96-Chefs: „Die Spieler bleiben im Rhythmus.“ Je schneller die Leistungssportler wieder Leistung bringen dürfen, desto besser für ihr Niveau.