Ein Berg von Problemen: Icefighters Leipzig kämpfen um die Lizenz und den Kohlrabizirkus

Problem Lizenz

Vom Deutschen Eishockey Bund (DEB) wurde den Icefighters (wie auch den Hannover Indians) die Zulassung zum Spielbetrieb in der Oberliga Nord verweigert. Es hätten Unterlagen gefehlt, erklärt Krüll. Unter anderen seien das die Unbedenklichkeitsbescheinigung einer Krankenkasse, der Jahresabschluss der Icefighters sowie Unterlagen des Stammvereins Leipziger Eissport Club (LEC). Über allem schwebt noch ein Rechtsstreit mit der Berufsgenossenschaft, der jedoch viele Vereine betreffe.

Die Nichterteilung der Lizenz hatte Krüll „nicht erwartet“, auch weil in früheren Jahren bei schlechteren Zahlen die Lizenz problemlos erteilt worden war. Der Geschäftsführer beklagt eine „enorme Zeithatz“ sowie Corona-bedingt zahlreiche Unwägbarkeiten. „Wir haben die kommenden Saison ehrlich durchkalkuliert, mit jeweils minus 25 Prozent bei den Sponsoren- und Zuschauereinnahmen. Also haben wir einen Fehlbetrag ausgewiesen“, erklärt Krüll. Die Rede ist von rund 100.000 Euro. Die meisten Vereine der Oberliga haben mit einem Saison-Minus kalkuliert.

Seit Einreichung der Lizenzunterlagen sei aber einiges passiert. Mittlerweile wurde die Bescheinigung der Krankenkasse nachgereicht, dank des unerwartet hohen Dauerkarten-Interesses sowie der Treue von Sponsoren fällt das kalkulierte Minus wohl geringer aus. Und beim LEC - seit dem Frühjahr mit neuer Führungsmannschaft - arbeite man mit Hochdruck an den erforderlichen Dokumenten. Gemeinsam mit den Hannover Indians haben die Leipziger Widerspruch gegen die Nichterteilung der Lizenz eingelegt. Einen Termin der Verhandlung gibt’s noch nicht. Ausgang ungewiss.

Problem Spielstätte

Der Eigentümer des Kohlrabizirkus, die Vicus AG, hat den Mietvertrag mit der Betreibergesellschaft Eisarena Leipzig GmbH im März wegen Mietschulden (laut Vicus in Höhe von 600.000 Euro) gekündigt. Die Icefighters sind (wie auch der LEC) Mieter der Eisarena GmbH. „Wir haben einen Vertrag mit der Betreibergesellschaft, dazu gehört eine Mietvereinbarung. Und wir haben unsere Miete bezahlt“, betont Krüll. Was es mit dem Fehlbetrag auf sich hat, könne er nicht sagen. Man sei in Gesprächen mit dem Eigentümer. „Wir haben Herrn Klemmer (Chef der Virus AG, d.A.) ein Angebot gemacht, dass wir weitermachen wollen. Darauf gab es noch keine Reaktion. Jetzt müssen wir abwarten.“ Michael Klemmer weilt aktuell im Urlaub. In den nächsten Wochen dürfte das Thema Fahrt aufnehmen. Klar ist, dass die Stadt Leipzig Interesse hat, dass es eine Eisfläche im Kohlrabizirkus gibt. Ausgang ungewiss.

Problem Hilfe

Im 200-Millionen-Hilfspaket der Bundesregierung sind Drittligisten im Eishockey anders als DEL und DEL2 nicht vorgesehen. Der DEB will angeblich dennoch versuchen, auch für die Oberligisten etwas abzuzweigen. Vom Unterstützungspaket der Landesregierung gab es Hilfe in Form eines zinslosen Darlehens. Bei einem Saisonetat von rund 900.000 Euro war das ein hoher fünfstelliger Betrag - rückzahlbar aber erst in drei Jahren und über einen längeren Zeitraum. Geschenk gab es bisher lediglich einen Einmalzuschuss von 8000 Euro.

Problem Saison

Trotz der extrem unsicheren Lage seien die Spieler „relativ ruhig“, versichert Trainer Sven Gerike. „Sie vertrauen darauf, dass wir alles tun, dass es funktioniert. Außerdem sind sie knifflige Situationen ja gewohnt.“ Was die kommende Spielzeit betrifft, ist auch noch vieles unklar. Der DEB will Mitte Oktober/Anfang November den Spielbetrieb aufnehmen. Bei einer Begrenzung der Zuschauerzahl, wie aktuell in den Corona-Bestimmungen vorgesehen (maximal 500), würden viele Vereine und erst recht die Hallenbetreiber wirtschaftlich nicht lange durchhalten. Auch das vom DEB erarbeitet Hygienekonzept scheint für viele Vereine nicht umsetzbar. Da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen, auch das komplette Aussetzen der Spielzeit scheint nicht ausgeschlossen. Viele Unwägbarkeiten also.

Problem Zukunft