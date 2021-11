"Ein beschissener Abend" - BVB-Kapitän Marco Reus nach Dortmunds Champions-League-Aus frustriert

" Wir diskutieren diese Saison häufig über die gleichen Fehler , die wir machen. Dann ist es irgendwann auch schwer, immer wieder zurückzukommen. Wir spielen sogar in Unterzahl besser, als Sporting mit elf Mann. Die haben heute einfach gar nichts fürs Spiel gemacht aber gewinnen einfach 3:1. Das ist schon schwierig zu akzeptieren muss ich sagen", sagte der Kapitän bei DAZN. "Wir haben vielleicht nicht unser bestes Spiel gemacht, aber hatten es unter Kontrolle bis zum 1:0. Komplett unnötig. In so einem Spiel ist das schon bitter."

Die schwankenden Leistungen dieser Spielzeit sind dem Offensivspieler ein Rätsel: "Schwierig in Worte zu fassen oder zu erklären. Wir haben viele Ups and Downs in kurzer Zeit. Wenn wir mal eine Phase haben, wo wir stabil sind in den Spielen, kommt dann sowas wie heute oder in Amsterdam. Das wirft und in unserer Entwicklung immer wieder zurück, weil wir einfach nicht draus lernen. Und in der Champions League darf man nicht drei Spiele hinter einander verlieren, dann hat man es auch nicht verdient, weiterzukommen." Nun bleibt Reus und Co. nur das Trostpflaster Europa League.