"Ein bisschen wie beim Handball gefühlt": Stimmen zum 2:2 zwischen RB und Real Sociedad

Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir sind nicht wirklich gut ins Spiel gestartet, haben einige Fehler gemacht. Wir waren im Spielaufbau zu langsam, müssen schneller verlagern und mehr Druck aufbauen. Das ist besser geworden und Christoph (Anm. d. Red.: Nkunku) hat ein schönes 1:1 gemacht. Wir waren die bessere Mannschaft, hätten eigentlich auch ein drittes und viertes Tor machen können. Aber Real Sociedad hat es auch gut gemacht, stand sehr tief. Am Ende ist es ein 2:2, obwohl wir zweimal hinten lagen. Es ist noch alles drin. Ich will langsam anfangen, hatte eine schwere Verletzung im Oberschenkel. Wir haben noch viele Spiele in der nächsten Zeit. Ich mache also lieber langsam.“ ©