Ein DRC-Duo kommandiert: Osterkamp und Erfanian starten bei der U23-Ruder-EM

Im schlimmsten Fall hätte Thorsten Zimmer in Duisburg von morgens bis abends chinesisch gegessen. Das wäre der Geheimtipp gewesen, da die Regattastrecke für die U23-EM der Ruderer wohl vorsichtshalber komplett abgesperrt wird. Ein Restaurant gibt es an der Wedau jedoch, von dem die Strecke gut zu sehen ist. „Der Chinese hat aber wegen Corona leider geschlossen“, sagt Zimmer, der Trainer am Bundesstützpunkt in Hannover ist. So bleibt ihm wohl nur der Livestream, wenn Aaron Erfanian und Lena Osterkamp vom Deutschen Ruder-Club Hannover ab Freitag um Medaillen rudern.

Weil die WM abgesagt worden ist, ist die EM der finale Höhepunkt diesen Jahres, der Andrang ist enorm. „So ein starkes Meldefeld hat es in der U23 noch nie gegeben“, so Zimmer. 14 Boote sind es allein beim Doppelvierer, in dem Erfanian am Bug sitzt. Das Boot gut ausrichten und stabil zu halten, ist seine Aufgabe. Überdies gibt er die Kommandos. Als Dritter der Qualifikation und Schnellster in diesem Boot hat es der 19-Jährige in seinem ersten Jahr in der neuen Altersklasse zur EM geschafft. „Das Finale ist das Ziel, die Crew ist noch jung. Und die Konkurrenz ist mit den Teams aus Osteuropa sehr stark“, sagt Zimmer.