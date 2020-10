"Ein Dreier wäre ein echter Jackpot": SV Arnum will im Derby am Koldinger SV vorbeiziehen

Vor dem Derby in der Bezirksliga 6 am Sonntag (15 Uhr) auf eigener Anlage gegen den Tabellenzweiten Koldinger SV weiß Ermin Vojnikovic um den besonderen Reiz dieses Duells: „Da treffen zwei offensiv ausgerichtete, spielstarke Teams aufeinander, und wenn wir gewinnen sind wir mittendrin im Rennen um die Plätze für die Aufstiegsrunde“, sagt der Coach der SV Arnum. „Ein Dreier wäre ein echter Jackpot: Wir würden sogar an den Koldingern vorbeiziehen.“