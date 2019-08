Ein (fast) perfekter Sonntag: RB Leipzigs Timo Werner verlängert und trifft

Leipzig. Als Timo Werner in der 10. Minute der Ball vor die Füße sprang war auf einen Schlag all das zu sehen, was den 23-Jährigen zu einem der besten Stürmer Deutschlands macht: das richtige Gespür für den freien Raum, das Selbstverständnis, den Abschluss direkt zu suchen und die Präzision bei der Ausführung.

Verlängerung als Brustlöser?

Nicht wenige Fans der Roten Bullen dürften sich in ihrer Hoffnung bestätigt gefühlt haben, dass der 23-Jährige mit dem Schwung der Entscheidung im Rücken endlich völlig befreit aufspielen würde. Zu oft hatte er in der jüngeren Vergangenheit glücklos und teilweise unzufrieden gewirkt. Klar, dass die Verbindung zur Vertrags-Hängepartie da schnell gezogen werden. Zumal einige Anhänger wenig Verständnis für das Zögern ihres Topstürmers aufbringen konnten.

Werner will Leistung nicht auf Verhandlungen schieben

Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Ich denke, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Wir hätten nur noch etwas früher das zweite Tor machen müssen. Das späte Gegentor hat es dann natürlich noch einmal eng gemacht. Aber wird haben es gut über die Zeit bekommen. Zwei Spiele, sechs Punkte – der Start ist gelungen!" ©

Für diese These spricht, dass der Stürmer trotz der Unterschrift und des Führungstreffers keinen perfekten Sonntag erlebt hat, wenngleich das– so viel sei festgehalten – für die gesamte Mannschaft gilt. Vor allem in der zweiten Halbzeit fehlte es, da bildete Werner keine Ausnahme, an Präzision und Kaltschnäuzigkeit. Zudem musste ihn ihn Nagelsmann in Minute 79 nach einem leichten Schlag aufs Auge vorzeitig und vorsorglich vom Feld nehmen.