Ein Fünkchen Hoffnung bleibt: Schalke holt dank Serdar gegen Augsburg zweiten Saisonsieg

Grammozis hatte Hoffnungsträger Sead Kolasinac und Weltmeister Skhodran Mustafi zunächst draußen gelassen. Seine Rückkehr feierte der zuvor lange verletzte Torwart Ralf Fährmann. Von Beginn an durfte wie schon beim 1:2 bei Bayer Leverkusen in der Vorwoche auch Routiner Klaas-Jan Huntelaar wieder ran. Der 37 Jahre alte Niederländer war dann auch an der ersten gefährlichen Aktion beteiligt - die direkt zum Schalker Führungstreffer führte. Huntelaar bekam in der Zentrale den Ball und bediente Can Bozdogan auf der linken Außenbahn. Das junge Schalker Eigengewächs dribbelte in den Strafraum und spielte einen scharfen Pass in die Mitte, wo Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz zur Stelle war - eigentlich. Doch der polnische Torwart ließ den Ball nach vorne abprallen, wo Serdar handlungsschnell war und aus kurzer Distanz einschoss. Anschließend wurde vom VAR überprüft, ob Huntelaar am Anfang der Situation im Abseits stand - tat er aber nicht.