"Einfach ein gebrauchter Tag": Die Stimmen zur 96-Pleite gegen Holstein Kiel

Hannover 96 wartet seit mittlerweile vier Spielen auf einen Sieg. Gegen Holstein Kiel musste sich das Team von Kenan Kocak mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. Dabei sind die Roten ziemlich gut in die Partie gestartet. In der ersten Halbzeit kamen die Kieler nur selten vor das Tor der Niedersachsen. Allerdings vergab 96-Stürmer Marvin Ducksch die besten Möglichkeiten für Hannover knapp. In Halbzeit zwei wurde es dann bitter für Hannover: Den Kielern reichten gerade einmal furiose fünf Minuten, um das Spiel zu entscheiden.

Nach der Partie wirkte 96-Trainer Kenan Kocak enttäuscht, nahm seine Mannschaft aber dennoch in Schutz. Im Vergleich zum desolaten Auftritt bei den Würzburger Kickers am vergangenen Wochenende habe sein Team eine verbesserte Leistung gezeigt. Hier lest ihr die Stimmen zum Spiel.