"Es war ein geiler Fight": BVB müde und zufrieden nach Weiterkommen gegen Sevilla

Ein Haufen Schimpfwörter flog nach dem Schlusspfiff durch die Luft, schon während der Partie ging es verbal heiß er. Das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla hatte es in sich - nicht nur rein sportlich. Doch vor allem auf dem Platz ging es heiß zur Sache - und der BVB musste trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung gegen die Spanier am Schluss mächtig zittern. Am Ende reichte das 2:2 aber auch dank des 3:2-Auswärtssieges im Hinspiel zum Weiterkommen.

Anzeige