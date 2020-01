Ein Geldgeber muss her: 96-Tischtennisspielern läuft die Zeit davon

Es ist viel Bewegung drin im Tischtennis-Leistungssport von Hannover 96 – und das ist noch moderat ausgedrückt. Die Frauen, Spitzenreiter in der 3. Liga, wollen zwar Meister werden, verzichten jedoch auf den Aufstieg. „Der Gesamtaufwand in zeitlicher und organisatorischer Hinsicht ist einfach zu groß“, sagt Betreuer Marko Heuer. „Wir sind in der 3. Liga gut aufgehoben.“

Die Zukunft der 96-Männer ist hingegen komplett unsicher. Wenn das Team, das gerade in die 3. Liga aufgestiegen ist, nicht bald einen Geldgeber findet, steht es vor dem Rückzug. Die Lücke im Etat „ist schon noch sehr groß“, sagt Abteilungsleiter Hans Teille und fügt zuversichtlich hinzu: „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.“