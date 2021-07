Ein gewisser St. Pauli-Charme: Beim TSV Höver müssen häufig Bälle angeschafft werden

Bessere Zeiten hat auch schon das Vereinsheim des TSV erlebt. „Das ist hemmungslos veraltet. Es versprüht einen gewissen St.Pauli-Charme“, sagt Bednarz. „Fliesen im Stil der Sechzigerjahre, alles kein Hochglanz hier, aber es steht für ehrlichen Fußball.“ Die Lage des Platzes bringt mit sich, dass der ein oder andere gedroschene Ball gerne mal verschwindet. „Wir hatten immer schon einen hohen Verschleiß an Bällen, in beide Richtungen“, sagt der frühere Abteilungschef. Zur Seite des Steinbruchs würden sich immer noch verloren geglaubte Kugeln finden lassen – wenn es denn jemand mit den vielen Brennnesseln aufnehmen möchte.

Wie aus einer unwirklichen Lost-Places-Fotogalerie kommt der Platz des TSV Höver daher, eingekeilt von einem riesigem Feld und dem Gelände des Zementwerks. Surreal erscheint auch die Entwicklung der Fußballsparte, die nach der Jahrtausendwende mit der Erstvertretung noch im Bezirk spielte und vor zwei Jahren den Spielbetrieb komplett einstellen musste. „Früher war noch Geld im Verein da, dann ging es rapide bergab. Das ist eigentlich eine Tragödie“, sagt der ehemalige Spartenleiter Nils Bednarz. Doch Besserung ist in Sicht: Eine Jugendspielgemeinschaft mit der TSG Ahlten existiert bereits, und zur neuen Saison wird auch wieder ein Männerteam aus Höver in der 4. Kreisklasse starten.

Martin Groth führt die 96-Traditionself an, die 2014 zum 100. Geburtstag des TSV Höver ein Gastspiel gibt. © Michael Schütz

Neues Leben eingehaucht

Zum hundertjährigen Bestehen des Klubs lief am 9. Mai 2014 die Traditionself von Hannover 96 in Höver auf. „Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, denn ich stand bei uns im Tor“, sagt der 40-Jährige lachend. Insgesamt säumten 150 Zuschauer das Feld – so voll war es ganz selten südlich der Hannoverschen Straße.

Die Zusammenarbeit im Jugendbereich mit den Ahltenern hat der Sparte wieder Leben eingehaucht. „Wir haben uns auf den Nachwuchs fokussiert und dafür letztes Jahr die Grasnarbe erneuert. Da hat der Verein Geld in die Hand genommen, denn der Platz hatte echte Probleme durch Wühlmäuse bekommen“, sagt Bednarz. Und wenn die Männer demnächst wieder auf Torejagd gehen, hofft er auf die Rückkehr des harten Kerns der Fußballfans in Höver. „Zehn Mann, die sehr engagiert dabei waren und immer über den ganzen Platz zu hören waren. So wie auch unser sehr lauter Platzwart mit seinen Kommentaren“, sagt Bednarz schmunzelnd.

"Unser Ziel ist, überhaupt wieder Leben hier reinzukriegen"

Ob es mit der neuen Mannschaft langfristig wieder zurück in höhere Spielklassen gehen kann, ist dem Sprecher nicht wichtig. „Unser Ziel ist, überhaupt wieder Leben hier reinzukriegen“, sagt er. Die außergewöhnliche Lage des Platzes dürften demnächst auch Gästefans anziehen – die Spieler sollten die Bälle allerdings nicht allzu weit in die nähere Umgebung schießen.