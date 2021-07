"Ein großer Leader": Joachim Löw würdigt DFB-Karriere von Toni Kroos - Hansi Flick bedauert Rücktritt

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Bierhoff: "Mit Toni Kroos verlässt ein ganz Großer die Nationalmannschaft"

Für Ex-Bundestrainer Löw war Kroos im Nationalteam ein Spieler mit überragenden Qualitäten sowie "ein großer Leader auf und neben dem Platz", wie er es in seinen Dankesworten formulierte: "Toni hat 106 Länderspiele, unser gemeinsamer langer Weg und unser Triumph in Brasilien werden uns für immer verbinden."

Für Oliver Bierhoff gehörte Kroos "über Jahre hinweg zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft". Er stehe "für höchste Professionalität und Loyalität und hat das Trikot mit dem Adler immer mit Stolz getragen". Der DFB-Manager dankte dem 31-Jährigen "für eine wunderbare Zeit und den großartigen Einsatz für die Nationalmannschaft". Die DFB-Karriere war für Kroos mit dem enttäuschenden EM-Aus im Achtelfinale gegen England zu Ende gegangen. "So sehr ich seine Entscheidung verstehen kann, so sehr bedauere ich diese auch. Denn mit Toni Kroos verlässt ein ganz Großer die Nationalmannschaft", so Bierhoff weiter.