"Ein großes Schauspiel": TSG-Fans fordern Stellungnahme von Hoffenheim-Führung zu Hopp-Doku

Die aktive Fanszene der TSG Hoffenheim hat mit einem Statement auf die ZDF -Dokumentation zum Konflikt zwischen Dietmar Hopp und den Ultras einiger Bundesligisten reagiert. Im Fokus steht dabei vor allem der Vorwurf, dass die Reaktionen beim beinahe abgebrochenen Spiel zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern am 29. Februar 2020 abgesprochen waren. "Bayern, DFB, Sky und unsere TSG wussten im Vorfeld Bescheid - ein großes Schauspiel und ihr ward dazu bereit. Stellungnahme zur ZDF-Doku - jetzt!!!" , ist auf einem Banner zu lesen, das am Trainingszentrum des Klubs hängt. Auf der Website hat Fan-Gruppierung "Sektion Kraichgau" eine ausführliche Stellungnahme zum Sachverhalt veröffentlicht.

Die Doku, an der ZDF-Moderator SPORTBUZZER-Kolumnist Jochen Breyer entscheidend beteiligt war, legte nahe, dass nicht nur beide Klubs, sondern womöglich auch Schiedsrichter Christian Dingert sowie gar Sky-Kommentator Kai Dittmann vorgewarnt gewesen sein sollen. Die "Sektion Kraichgau" schreibt auf ihrer Website dazu: "Diese Tatsachen lassen die Vermutung aufstellen, dass die Bilder vom 29. Februar bewusst in Kauf genommen wurden, um Dietmar Hopp medienwirksam als Opfer zu stilisieren. In anderen Worten: Nach unserer Auffassung wurden die Zuschauer in der Sinsheimer Arena zu Zeugen eines Schauspiels."