Ein halbes Jahr nach dem Rücktritt: Palanis über sein Aus in Kästorf und seine Zukunft

Die Entscheidung, nach sechs Jahren als Trainer in Kästorf aufzuhören, war ein langer Gedankenprozess und ist nicht von heute auf morgen gefallen. „Es ist nichts vorgefallen. Wir sind alle im Guten auseinander gegangen“, betont der Coach. „Grundsätzlich ist es völlig normal, dass ich mir nach sechs langen Jahren Gedanken gemacht habe, ob ich noch länger Trainer in Kästorf sein möchte." Nach all der Zeit war vielleicht einfach ein wenig die Luft raus.

Es war ein Paukenschlag beim SSV Kästorf. Im Sommer hatte Coach Georgios Palanis sein Amt niedergelegt und das - gemessen an der Schnelllebigkeit des Fußball-Geschäfts - nach einer halben Ewigkeit: Im April 2014 hatte er das Team übernommen und war auch davor schon im Verein aktiv - unter anderem als Coach der A-Jugend und der zweiten Mannschaft. Eine lange Zeit, in der ihm der Verein sehr ans Herz gewachsen ist. Im Sommer 2020 entschied er sich aber dann aufzuhören, kurz nachdem der SSV denkbar knapp nach dem Corona-Abbruch am Oberliga-Aufstieg gescheitert war. Damals wollte sich Palanis nicht zu seinen Beweggründen äußern, doch nun, ein halbes Jahr später, verrät er im Gespräch mit dem SPORT BUZZER, wie es dazu kam.

Die ersten Gespräche darüber mit dem Vorstand liefen bereits im Dezember 2019, auch die Mannschaft und der Verein seien in die Gedankenspiele früh eingeweiht gewesen, so Palanis, der schon im Januar nicht wie sonst üblich für die neue Saison zugesagt hatte. „Mitte April habe ich meine Entscheidung dann final getroffen und dem Verein die Richtung aufgezeigt, er solle mehrgleisig planen.“ Der extrem ärgerliche Nicht-Aufstieg in die Oberliga durch den Saison-Abbruch und die anschließende Wertung nach Quotienten-Regelung spielte dann auch mit hinein, war aber nicht der Hauptgrund für den Rücktritt. Der SSV sei stets informiert und eingebunden gewesen, sagt Palanis. „Ende Mai habe ich gesagt: Plant bitte mit einem anderen Trainer. Große Hoffnungen auf einen Verbleib beim SSV gibt es nicht mehr.“ Eine Sache ist ihm dabei aber besonders wichtig: "Es waren sechs tolle und erfolgreiche Jahre gewesen."

Wenn möglich wieder SSV-Spiele auf dem Sportplatz gucken

Den SSV beobachtet Kästorfs Ex-Trainer aber natürlich noch immer, lobt die Entwicklung des Teams: „Ich habe fest damit gerechnet, dass Kästorf unter den ersten fünf in der Liga stehen wird. Mich freut's, dass die jungen Neuzugänge so gut eingeschlagen haben und dass die Truppe hier in der Region einen attraktiven Fußball spielt.“ Nach der Winterpause will sich Palanis auch mal wieder Spiele des SSV auf dem Sportplatz ansehen, sofern die Corona-Lage es bis dahin wieder zulässt.

Doch ist Palanis auch bald mal wieder als Trainer auf den Sportplätzen zu sehen? „Wenn irgendwann einmal eine Anfrage kommt und etwas Richtiges und Reizvolles für mich dabei ist, dann werde ich mich auch damit beschäftigen." Durch den erneuten Corona-Lockdown und der Tatsache, dass ohnehin kein Amateur-Fußball gespielt wird, „fehlt mir gerade nicht ganz so viel“, sagt Palanis. Die Zeit wird intensiv für die Familie und die Kinder genutzt. In Sachen Fußball "lasse ich alles auf mich zukommen und bin für alles offen".