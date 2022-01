"Ein hartes Stück Arbeit": Stimmen zu Dynamo Dresdens Remis bei Hannover 96

Hannover/Dresden. Im alten Jahr hatte Dynamo Dresden nur ein Unentschieden in 18 Spielen zu verzeichnen, im neuen Jahr gab es für den Zweitliga-Aufsteiger am Sonntag schon das zweite. Nach dem 1:1 zu Hause gegen den HSV schaffte die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt bei Hannover 96 ein 0:0. Hannover war in diesem Duell zwar das bessere von zwei schwachen Teams, aber die 96er packten es auch in Überzahl nicht, die Defensive der Gäste zu knacken. So blieben die die Dresdner in der Tabelle vor den Niedersachsen.

