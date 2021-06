Ein Hauptgewinn und viele alte Bekannte für die Neustadt Shooters

Auch Headcoach Buss ist mit seinen Kader zufrieden, in dem es nicht allzu viele Veränderungen gibt. „Unser Ziel war es, dass wir möglichst viele Spieler halten und uns in Ruhe vorbereiten können“, sagt er. Und das haben die Shooters geschafft. Nicht nur die beiden wichtigen Routiniers Rishi Kakad und Dyon Doekhi sind weiterhin an Bord, auch von den vielen jungen Spielern wollten fast alle bei den Shooters bleiben. Fabio Galiano, Jan Luca Köster, Sven Hennig, Leo Müller, Piet Kahl, Moritz Beckmann und Nico Teichert tragen weiterhin das Neustädter Trikot.

Abgang von Klesper schmerzt

„Eigentlich hatten wir nur drei Abgänge“, sagt Buss. Der von Marc Klesper tut am meisten weh, denn er hatte sich in den fünf Partien der danach abgebrochenen vergangenen Saison zu einem Führungsspieler entwickelt. „Aber wenn jemand höhere Ziele hat, ist das okay. Wir sehen uns in erster Linie als Ausbildungsverein“, sagt der Trainer. Klesper hat aus seiner Absicht, es bis in die Bundesliga zu schaffen, nie einen Hehl gemacht. Neustadt war nur eine Station auf diesem Weg.

Auf der Suche nach Ersatz waren Gebauer und seine Mitstreiter erfolgreich – und hatten auch Glück. Denn Till Rouven Radtke kam von sich aus auf die Shooters zu. „Er studiert bei der Polizei in Bremen, seine Freundin in Hildesheim. Da wollten beide irgendwo in der Mitte eine Wohnung finden“, sagt Buss. Und diese Mitte war Neustadt. Radtke, der in der vergangenen Saison in Schwelm sogar in der 2. Liga Pro B Erfahrungen sammeln konnte, ist ein Hauptgewinn. „Er passt perfekt zu uns und wird uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen“, sagt Buss. „Ich freue mich besonders auf Fabio Galiano, mit dem ich schon in der NBBL zusammen gespielt habe“, sagt der neue Aufbauspieler der Neustädter.

Mit Jan-Malte Bonfils, beim einstigen Ligakonkurrenten Weser Baskets Bremen und dem NBBL-Team der EWE Baskets Oldenburg groß geworden, konnten die Shooters noch einen Wunschspieler verpflichten. „Ihn hatte ich seit unseren Spielen gegen die Weser Baskets auf dem Zettel. Nun wird er mindestens zwei Jahre bei uns spielen und in Hannover sein Studium beginnen“, sagt Gebauer.

Sponsoren geben "einen wirklich tollen Rückhalt"

Vorerst steht für das Team nur Fitness- und Athletiktraining an. Auch wenn die Halle an der Bunsenstraße jetzt wieder geöffnet ist, wird Trainer Buss erst Mitte August, rund einen Monat vor dem ersten Spieltag, zum Mannschaftstraining rufen.

Auch auf anderem Gebiet war Manager Gebauer erfolgreich. Fast alle Sponsoren machen weiter, sogar neue lokale Förderer konnte er gewinnen: „Dass uns so viele weiterhin so tatkräftig unterstützen und auch die Mitglieder aus dem Shooters Club voll dabei sind, macht einen stolz. Wir haben einen wirklich tollen Rückhalt.“ Auch deshalb konnte Gebauer den Etat halten. Dabei hat der Manager die Zuschauereinnahmen noch gar nicht einkalkuliert. „Nach aktuellem Stand dürften wir 400 Leute reinlassen. Bis Ende Oktober wird das auch gut gehen. Aber wer weiß, ob wir dann wieder vor leeren Rängen spielen müssen“, sagt Gebauer.