"Ein herber Schlag": Erste Reaktionen auf den Lockdown für Sachsens Amateursport

Enttäuschung bei den Verbänden

„Der erneute ’Lockdown’ und damit verbunden der Stillstand des organisierten Sports in Sachsen ist ein herber Schlag für das gesamte System und führt es an seine Grenzen“, sagte Christian Dahms, Generalsekretär des Landessportbundes (LSB) auf LVZ-Anfrage. „Die ganzheitliche Vollbremsung für das aktive Sportgeschehen samt Einstellung des regulären Spiel- und Wettkampfgeschehens gefährdet das grundsätzliche Überleben vieler sächsischer Vereine und Verbände.“ Dennoch könne er den drastischen Schritt angesichts der Besorgnis erregenden Infektionslage verstehen. "Mit Blick auf den rapiden Anstieg an Neuinfektionen und die anhaltende Dynamik des Infektionsgeschehens können wir nur an die Vernunft aller appellieren, in der aktuellen Lage in sämtlichen Lebensbereichen "pro Gesundheitsschutz" zu agieren. Das bedeutet: So wenig Kontakte und Infektionsrisiken wie möglich."