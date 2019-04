Ein Hoch auf das Ehrenamt: Stadt Döbeln ehrt ihre verdienten Sportler

Döbeln. 100 Döbelner Sportler aus verschiedensten Sportarten und Altersgruppen sowie ehrenamtlich Verantwortliche aus den Sportvereinen der Stadt wurden gestern Abend bei der Sportlerehrung der Stadt Döbeln ausgezeichnet. Insgesamt 4 600 Döbelner sind in den 30 Sportvereinen der Stadt organisiert. „Somit treiben in Döbeln 19 Prozent der Bevölkerung organisiert Sport“, freute sich Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

„Ihnen allen ist es im vergangenen Jahr wiederum beeindruckend gelungen, sowohl durch Ihre Erfolge im Rahmen überregionaler und regionaler Wettbewerbe als auch durch Ihr selbstloses Handeln in den Vereinen den Döbelner Sport in ein positives Licht zu rücken“, lobte der Oberbürgermeister die anwesenden Vertreter aus zwölf Vereinen.

OBM mit "Herz für den Sport"

Die Stadt mit Rat, den Ausschüssen und der Verwaltung wisse auch um die Bedeutung des Sportes für das Gemeinwohl. „Der Sport vermittelt wichtige Werte in der Gesellschaft. Sport verbindet Generationen, Kulturen und fördert Gemeinsamkeit.“ Dazu gehöre auch die Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen, die in vielen der Vereine eine Selbstverständlichkeit darstellt. Auch bei der Integration von behinderten Menschen in die Sportvereine nehmen viele Vereine eine Vorbildfunktion ein, lobte Egerer. Neben der direkten Förderung, etwa durch die gerade aufgestockten Zuschüsse für Vereine mit eigenen Sportstätten unterstützt die Stadt indirekt alle Sportvereine jährlich mit mehr als 375.000 Euro, indem sie ihre Sportstätten weitgehend kostenlos zur Verfügung stellt.