Ein Jahr bei RB Leipzig: Angelino hat schon die Weltklasse erreicht

Hat noch sehr viel Potential

Auch Trainer Julian Nagelsmann weiß seinen Einfluss zu schätzen: „Er ist für uns sehr wichtig, gehört zu den Top-Torschützen. Dieses Jahr hat er offensiv einen sehr großen Impact.“ Angelino ist wettbewerbsübergreifend der RB-Spieler mit den meisten Toren und den meisten Assists auf seinem Konto, insgesamt jeweils acht. In seinen 18 Bundesliga-Spielen hat der 24-Jährige vier Tore selbst gemacht und vier weitere vorbereitet, jeweils drei Tore und Assists in den Champions-League-Partien bislang und auch im DFB-Pokal trug er sich mit einem Treffer und einer Vorlage in die Scorer-Liste ein.