Ein Jahr Corona im Fußball: RB Leipzig mit und ohne Zuschauer – und Hoffnung

Leipzig. Am 7. März 2020 gehören 1.000 RB-Fans in Wolfsburg zu den 27 .000 Zuschauern, denen ein sterbenslangweiliges 0:0 geboten wird. Corona? Gibt es. Anderswo. Zum Beispiel in Bergamo. Für die Schlachtenbummler ist nach dem Spiel vor allem vor dem Spiel: Unsere Helden haben Anlauf genommen für die Champions League und Tottenham! Drei Tage später schlägt RB das Team von José Mourinho 3:0, zieht ins Viertelfinale ein. 42 .146 Zuschauer sind im und aus dem Häuschen. Corona? Gibt es. Auch in und um Leipzig. Laut Gesundheitsamt ist die Inzidenz aber nicht besorgniserregend. Mancher Fußballfan fragt sich, wo dieser Inzidenz spielt und ob er einen rechten Fuß hat. Anzeige

Von 180 auf null

Das Spiel gegen Tottenham ist hierzulande das vorerst letzte mit Zuschauern. Am 13. März 2020 wird der Bundesliga-Spieltag abgesagt, drei Tage später verschiebt die UEFA die Europameisterschaft um ein Jahr. Corona? Gibt es. Nicht mehr nur im Fernsehen. Die Rate der Neuerkrankungen (Inzidenz) und an oder mit Corona Verstorbenen mündet am 22. März im ersten Lockdown. An Fußball ist wie an so vieles andere nicht zu denken, das Hochglanz-Business wird nach dem 25. Bundesligaspieltag von 180 auf null gebremst. Die Bayern sind Erster (55 Punkte) vor Dortmund (51) und Leipzig (50). Wie lang wird die Pause dauern? Werden all die einträglichen Trophäen überhaupt an Mann und Frau gebracht?

Fußball-Kommentator Wolff Fuss, 44, hat über diese Zeit ein Buch geschrieben. „Geisterball – meine irre Reise durch verrückte Fußball-Zeiten“ handelt vom wahren Leben. Und wahren Helden. „Die stehen nicht auf dem Fußballplatz, sondern sind die tragenden Säulen dieses Landes, auch wenn gerade kein unbekannter Erreger vorbeischaut.“ Medizinische und soziale Pflegekräfte, die im Kampf um Leben und Tod täglich an ihre Grenzen gehen. Fuss hat alle großen Spiele kommentiert, alle Kultstätten erlebt. Beim Buch-Schreiben wünscht er sich ein „bisschen Normalität zurück“, stützt seine Hoffnung aufs 41-seitige Maßnahmenpapier der Deutschen Fußball-Liga.

Sky mit Quoten-Rekorden

Das Hygienekonzept wird für gut befunden, trotz heftiger Gegenwinde der „Keine-Extrawurst-für-Millionäre!“-Fraktion rollt am 16. Mai 2020 wieder der Ball. RB empfängt Freiburg. Anfahrt zur Red-Bull-Arena. Nix los auf der Gasse, keine hupenden Nervtöter. Es ist der einzige positive Aspekt. Bevor die Akkreditierungen rüber wachsen, muss ein DFL-Fragebogen ausgefüllt werden. Absolution, Fresspaket, danke. Manuel Gräfe pfeift an. Das Ganze fühlt und hört sich an wie ein Spiel der Alten Herren auf dem flachen Land. Eine Taube richtet sich unterm Stadiondach ein, fliegt alle paar Minuten mit Baumaterial ein. Der Vogel ist der Annahme, dass es hier immer so still ist und seine Täublein ungestört aufwachsen können. Der 16. Mai. Kein Stau, keine Stimmung, kein Sieg. Und das Wurstbrötchen ist so weich wie die Hirne der Verschwörungstheoretiker.



Die „La Gazzetta dello Sport“ ist dennoch schwer begeistert. „Die Bundesliga hat den Fußball nach Monaten des Todes und der Angst wieder zum Leben erweckt.“ Die deutsche Nudel ist vor allen anderen al dente. Die RB-Fußballer gewinnen nach dem Re-Start der Saison 2019/2020 kein Spiel in der Red-Bull-Arena. Auswärts klappt´s besser. Beim K.o-Turnier in Lissabon feiern die Leipziger mit dem Erreichen des Halbfinals der Königsklasse den größten Erfolg der Club-Geschichte. Die Bayern werden Meister und Champions-League-Sieger.

Schnelltest-Strategie: Fans ins Stadion?

