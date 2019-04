Ein Jahr nach Amokfahrt: Volleyball-Spielerin muss Karriere beenden

Die bei der Amokfahrt von Münster verletzte Volleyballerin Chiara Hoenhorst beendet ihre Profikarriere. „Seit November sehe ich so genannte Doppelbilder. Der Druck, der nach dem Unfall auf den Sehnerven gelastet hat, war so groß, dass diese Folgeerkrankung jetzt aufgetreten ist“, wird die 22 Jahre alte Studentin am Montag auf der Internetseite ihres Vereins USC Münster zitiert.