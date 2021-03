Ein Jahr nach Hertha-Aus: Jürgen Klinsmann kündigt Trainer-Comeback an - Protokoll "hat mir geschadet"

Er war bereits Trainer der deutschen Nationalmannschaft, des FC Bayern München , des Nationalteams der USA - und schließlich für knapp drei Monate Coach von Hauptstadt-Klub Hertha BSC . Eigentlich kein schlechter Lebenslauf. Allerdings hängt Jürgen Klinsmann noch immer die Art und Weise seines Abschieds bei den Berlinern nach . Der Weltmeister von 1990 hatte via Facebook seinen Rücktritt angekündigt, weil er das Vertrauen der handelnden Personen von Hertha BSC vermisse. Trotz seines überstürzten Abgangs am 11. Februar 2020 nach nicht einmal 80 Tagen Amtszeit leidet der 56-Jährige weiter mit dem abstiegsbedrohten Haupstadt-Klub. "Es ist traurig, den Verein dort zu sehen, wo er jetzt ist“ , sagte Klinsmann im Rahmen einer von der Bundesliga veranstalteten Gesprächsrunde gegenüber Transfermarkt.us.

In dem Bericht hatte er auch die Lage des Vereins analysiert und vor allem Kritik an dem früheren Manager Michael Preetz geübt, von dem sich Hertha in diesem Januar getrennt hatte. Windhorst selbst hatte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur die Analyse von Klinsmann gelobt: "Rückblickend stellen inzwischen ja viele fest, dass viele Impulse und Analysen von Jürgen Klinsmann so falsch nicht waren. Es hätte sehr konstruktiv sein können." In der Retrospektive bedauert Klinsmann seinen Abschied: "Ich habe sicherlich meine Fehler gemacht, wissen Sie, die Art und Weise, wie ich gegangen bin, mit meiner Erklärung auf Facebook, zum Beispiel."