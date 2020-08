Ein Jahr Schiri-Chef: Laeseke über Corona, grüne Karten und Rot für Husten

Seit Samstag dürfen pro Team 24 Personen – inklusive Schiris an einem Spiel teilnehmen. Haben Sie Sorge, dass der Personenkreis zu groß ist? Nein. Im Gegenteil. Ich begrüße es, dass die Mannschaften in der Vorbereitung wieder vernünftig durchwechseln dürfen. Wenn die Teams sich nicht einigen können, sind bis zu sechs Auswechslungen pro Mannschaft erlaubt. Aber wenn sich die Teams einig sind, ist natürlich noch mehr möglich.

Jetzt nimmt das Testspielgeschehen wieder Fahrt auf. Wie erleben die Schiedsrichter diese Partien, was hat sich für die Unparteiischen aufgrund von Corona verändert? Wir verzichten auf die Passkontrollen, nehmen stattdessen den Online-Spielbericht, setzen darauf, dass die Eintragungen stimmen. Es ist auch nicht einfach Pass-Gesichts-Kontrollen zu machen. Wenn man dann dabei Masken tragen muss, kann man sowieso nichts erkennen. Den Handshake vorm Spiel wird es vorerst weiterhin nicht geben. Auch auf das gemeinsame Einlaufen in der Kreisliga und den 1. Kreisklassen verzichten wir. Die Seitenwahl macht der Schiri ohne seine Assistenten mit den Kapitänen.

Was waren denn die schönsten Momente im ersten Jahr als Schiri-Chef für Sie?

Die Ehrungstermine. So gab es einen Ehrungs-Abend für Vereine, die über ihrem Schiedsrichter-Soll lagen und natürlich die Auszeichnung von Schiedsrichtern auf dem Kreisehrungstag. Zudem ergab sich die Begleitung eines Kameraden zu seiner Ehrung der Aktion “Danke Schiri” durch den Verband in Hannover. Es ist einfach schön, wenn man die Jungs mal auszeichnen kann. Und ich freue mich, dass wir in der kommenden Saison wieder einen Schiri-Austausch mit dem Kreis Wolfsburg betreiben werden. Vielleicht kann man das in der Folge dann auch mit anderen Nachbarkreisen in Angriff nehmen.

Bis zur Corona-bedingten Pause gab es bundesweit immer wieder Schlagzeilen, in denen es um Tätlichkeiten gegen Schiris ging. Gibt es auch im Kreis Gifhorn solche Probleme?

Von Tätlichkeiten sind wir verschont worden. Ich hoffe auch, dass diese Ausmaße uns nicht erreichen werden. Auch deshalb schwebt mir für die Zukunft ein Projekt vor. Vielleicht bekommt der Schiri eine grüne Karte, die er zieht, wenn die Emotionen zu sehr hochkochen. Dann unterbricht er das Match für fünf Minuten, damit alle mal wieder runterkommen und überdenken, was angebracht ist und was zu weit geht.