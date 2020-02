Ein Käfig für Alles-Kämpfer: Herzberg steht im Hauptkampf bei „We Love MMA“ in Hannover

Es ist nicht so, dass die bösen Jungs im Käfig kämpfen. Oder dass sie eigentlich hinter Gitter gehören würden. Sebastian Herzberg ist sogar früher Pfadfinder gewesen und war bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Schwergewichtler von der Fightschool Hannover ist obendrein ein lustiger Typ. Der Kampfsportler steigt bei der Turnierreihe „We Love MMA“ ins Oktagon, den achteckigen, eingezäunten Ring. Am 29. Februar wird er in der Swiss-Life-Hall den Hauptkampf gegen Karl Nickel be­streiten. „Ich bin auf alles bes­tens vorbereitet“, sagt der 34-jährige Be­me­ro­der vor dem ersten Ti­tel­kampf in der Klasse bis 120 Kilogramm in dieser Serie.

Auf dem Weg zur Trainingseinheit in den Käfig (der vorher noch mit einem Saugroboter gereinigt wird) kommt das 107 Kilogramm schwere und 1,89 Meter große Kraftpaket an einer bunten Spielecke mit Puppen und Kinderbüchern vorbei. In der Fightschool am Kabelkamp trainieren eben auch Väter oder Mütter. Trainer und Gym-Besitzer David Palokaj achtet strikt darauf, wer in seiner Halle zu Gast ist. Es geht gesittet zu und recht familiär. „Leute, die nur Kampfsport machen und auf eine Profikarriere hin trainieren, haben wir nicht“, sagt Palokaj, „eine Ausbildung ist wichtig, der normale Beruf.“