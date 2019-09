Ein Klassentreffen zum Abschied - Markus Krug sagt dem 1. FC Lok Leipzig Servus

Doch nicht nur viele Zuschauer, sondern auch zahlreiche Ex-Kollegen und Weggefährten haben den Weg nach Probstheida gefunden, um den Mann des Abends bei seinem Abschiedsspiel von seiner aktiven Spielerlaufbahn zu verabschieden. „Krug and Friends“ gegen „Team Lok“ lautet die Partie, dessen 7:7-Ausgang mehr als zweitrangig ist an diesem Abend voller Nostalgie und Party.

Bundesliga-Trainer Marco Rose schaut auch vorbei

„Es ist wie ein Klassentreffen“, schwärmt Präsident Thomas Löwe und verrät, dass es nach der Partie eine Feier geben wird. Besonders freut er sich über die Anwesenheit von Marco Rose. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Bundesligatrainer vorbeikommt“, so Löwe über den gebürtigen Leipziger und ehemaligen Lok-Coach, der aktuell Borussia Mönchengladbach coacht. "Krugi ist ein herausragender Typ. Er hat immer 120 Prozent gegeben. Deswegen bin ich richtig richtig gerne hier. Nebenbei triffst du alte Weggefährten, siehst das neue Gelände - coole Sache." Zusammen mit Heiko Scholz und Rüdiger Hoppe ist er diesmal Trainer von „Team Krug and Friends“. Ihre erste Amtshandlung? Sie tragen ihre Trainerbank zu Rainer Lisiewicz, Trainer des Lok-Teams. Blau-Gelbe Gemeinschaft, wohin das Auge blickt.

Zu Beginn der Partie mischen sich rot-weiße Farben dazu, denn einige Hallenser sind vor Ort und zünden gemeinsam mit Leipziger Anhängern Pyros in den jeweiligen Vereinsfarben. Krug spielte in der Jugend des Halleschen FC, begann dort seine Karriere und wechselte vor einer Dekade für 50 000 Euro in die Messestadt. Heute arbeitet er bei der Stadt Halle, der Lokomotive ist er in ehrenamtlicher Rolle erhalten geblieben: Sein neues Aufgabengebiet ist die Sponsorenpflege für den Regionalligisten.