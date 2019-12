"Ein kleiner Schritt": Rivkin steuert mit Sieg bei den Jugendmeisterschaften Richtung Profitennis

Es ist erst einige Wochen her, da postete Nicole Rivkin auf ihrem Insta­gram-Account nach einer knappen Niederlage die Worte: „Sometimes you just have to believe“. Danach machte die 16-jährige Tennisspielerin vom DTV Hannover weiter wie nach allen Siegen oder Niederlagen: Mit konsequentem Training an der TennisBase Hannover.

Und dieser Fleiß – oder auch der Glaube an sich selbst – wurde jetzt belohnt: Nicole Rivkin gewann überraschend die deutschen Jugendmeisterschaften in der Konkurrenz bis 16 Jahre. „Was für eine Woche, ich bin natürlich sehr happy“, jubelte Rivkin. Auch Lars Gruner, Landestrainer vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB), zeigte sich angetan. „Sie hat hier eine durchweg gute, fokussierte und entschlossene Leistung gezeigt.“