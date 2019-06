Ein Knipser für die Roten? Hannover 96 hat ein Auge auf Simon Terodde geworfen

In Teroddes Umfeld hieß es, der Kölner Stürmer habe sich bereits im vergangenen April ernsthaft mit einem Wechsel zu Hannover 96 beschäftigt. Der frühere Sportdirektor Martin Bader hatte 2016 ebenfalls versucht, ihn zu holen. Stattdessen kamen Harnik und Füllkrug. Terodde ging nach Stuttgart.

Mit diesem Doppelpack überraschte Hannover 96 vor drei Jahren die 2. Liga. Martin Harnik und Niclas Füllkrug spazierten durch die Tür, ein Sturmduett, das 96 zurück in die 1. Liga schießt – gefühlt schon, bevor die Saison überhaupt gestartet war. Auf einen ähnlichen Transferschlag hoffen die Fans auch vor der kommenden Saison. Nun gibt es die Chance, den besten noch aktiven Zweitliga-Torschützen zu bekommen: Simon Terodde. Der mittlerweile 31-Jährige traf in der Aufstiegssaison 2016/17 allein häufiger (25-mal) als Harnik (17) und Füllkrug (5) zusammen. Tatsächlich beschäftigt sich 96 mit der Idee, Terodde zu holen. Es kann aber noch dauern.

Was will Terodde?

Ob 96 das große Ding mit dem Zweitliga-Torkönig doch noch dreht? Terodde war gegen Ende der Saison in Köln nur Stürmer Nummer drei hinter Anthony Modeste und Jhon Cordoba. Nur wegen Cordobas Roter Karte rückte er wieder in die Startelf. Die Stürmerhierarchie wird sich nach dem Aufstieg kaum ändern. Hier braucht Hannover Geduld, bis Terodde selbst weiß, ob er lieber in Köln auf der Bank sitzt oder bei 96 den Rekord der eingleisigen 2. Liga bricht.

Sven Demandt liegt hier mit 121 Treffern an der Spitze. „Der Rekord reizt mich“, gab Terodde Anfang des Jahres zu. Drei Tore fehlen ihm noch zu Demandt. Bis zu Dieter Schatzschneiders ewigem Rekord sind es allerdings noch 36 Tore.

Schatzschneider will Terodde

„118 Tore hat der Junge jetzt“, sagt Zweitliga-Rekordtorjäger (154 Treffer) und 96-Sturmikone Schatzschneider. „Ich finde Terodde gut. Wenn er uns mit 40 Toren in die 1. Liga schießt und damit meinen Rekord bricht, dann ist alles gut. So einen brauchen wir.“ Es wäre der etwas andere Rekordtransfer für Hannover 96. Kein Zehn-Millionen-Euro-Mann, sondern ein neuer Stürmer, der Schatzschneiders Torrekord in der 2. Liga brechen kann.