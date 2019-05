Ein Krimi zur Handball-Party: HCL beendet Saison mit einem Unentschieden

Leipzig. In der Hand den Meisterwimpel, Goldregen fällt, Sekt spritzt und von überall fliegen den jungen Damen des HCL die Herzen zu: Zum Saisonfinale macht es der souveräne Zweitliga-Aufsteiger in der proppevollen Brüderhalle noch einmal spannend, trennt sich am Tag der Arbeit mit einem harten Stück Arbeit vom Tabellenvierten Mainz-Bretzenheim 23:23 (13:12). Der Sieg zum 32. Geburtstag von HCL-Trainer Jacob Dietrich lag mehrfach in der Luft, gelingen wollte er einfach nicht.