Ein Leben für den FC Bayern: Die Karriere von Uli Hoeneß in Bildern

Im deutschen Fußball polarisierte keiner so wie Uli Hoeneß. Hoeneß war die "Abteilung Attacke" des FC Bayern München, aber zugleich der Visionär der Bundesliga, Vor- und Feindbild in einem. Am Mittwoch wird die Fußballlegende 70 Jahre alt. Hoeneß blickt auf ein bewegtes Leben zurück.

Seine Profikarriere als pfeilschneller Stürmer an der Seite von Torjäger Gerd Müller endete nach zahlreichen Titelgewinnen im Bayern-Trikot und als Nationalspieler (Europameister 1972, Weltmeister 1974) früh, eine schwere Knieverletzung beendete seine Laufbahn als Spieler – so wurde Hoeneß mit 27 Jahren Manager und manifestierte den Klub, später auch als Präsident, in der absoluten Weltspitze. Der SPORTBUZZER blickt in der Bildergalerie auf die bewegte Karriere des Bayern-Machers.

Der schwarze Punkt in Hoeneß’ Vita ist eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen Euro. Zu drei Jahren und sechs Monaten Haft wurde er im März 2014 verurteilt. "Das ist auf jeden Fall ein Makel, den ich selbst zu verantworten habe. Ich habe einen Riesenfehler gemacht", sagt Hoeneß heute im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Gegen den Rat seiner Anwälte ging er nicht in Revision. "Das hätte Jahre dauern können, aber meine Familie und ich hatten in der Nacht nach dem Urteil entschieden, dass ich ins Gefängnis gehe. Die Zeit dort hat mich stark geprägt und, ich glaube, auch noch stärker gemacht."