Ein Leben für den Fußball: Rauan Mohamed aus Burgwedel ist jetzt Nationalspielerin

Einmal schickten sie die Eltern zum Blockflötenunterricht. Rauan Mohamed kam nach Hause und beschwerte sich: „Die sitzen ja nur rum, das ist nichts für mich.“ Die 14-jährige Burgwedelerin kann nicht lange still sitzen. Und genau diese Energie könnte Rauan – der Konjunktiv spielt in diesem Alter natürlich eine große Rolle – in den bezahlten Fußball führen. Eines der größten Versprechen, das Hannover im Jahrgang 2005 zu bieten hat, ist sie schon. In der vergangenen Woche absolvierte Rauan ihr erstes Länderspiel für die deutsche U15-Nationalmannschaft.

Mit gerade einmal zwei Jahren ist die Jüngste im Bunde das erste Mal mit dem Fußball in Berührung gekommen, mit vier ging es schließlich zum FC Burgwedel. Und seitdem ist sie nicht mehr ohne Ball anzutreffen. „Sie wollte da unbedingt hin. Ihr Leben ist Fußball“, sagt die Mutter. „Wenn sie heute im Bett liegt, hält sie einen Ball hoch. Sie hat keine Ruhe.“ Als jüngstes von fünf Geschwistern hat Rauan früh gelernt, sich Gehör zu verschaffen. Und ihren Weg zu finden. „Es macht mir sehr viel Spaß, in der Gemeinschaft Erfolge zu feiern“, sagt sie. Ihre Freizeit verbringt sie auf dem benachbarten Bolzplatz der Grundschule – jede freie Minute gehört dem Fußball.

Länderspieldebüt in Belgien

Von nichts kommt nichts: Dreimal in der Woche stand und steht das Vereinstraining auf dem Plan. Hinzu kommen Einheiten und Spiele mit der Landesauswahl, mit der sie im Oktober den norddeutschen Länderpokal gewann, sowie seit Anfang des Jahres Lehrgänge mit der U15-Nationalmannschaft. „Sie ist ein tolles, unbeschwertes Mädchen, das Fußball spielt, ohne nachzudenken“, sagt Thomas Pfannkuch, NFV-Trainer der U14.

Anfang Dezember weilte Rauan zum fünften Mal bei einem DFB-Lehrgang, diesmal in Mönchengladbach. Höhepunkt war ein Testspiel gegen die belgische U15-Auswahl, das der Nachwuchs von Bundestrainerin Bettina Wiegmann in Tubize mit 3:1 für sich entschied. Rauan kam in den letzten 20 Minuten zu ihrem Länderspieldebüt, bereitete den Treffer zum Endstand vor. Nicht nur für Caroline Kunschke, Trainerin der niedersächsischen U15, der Lohn für „ihre gute Entwicklung“ in diesem Jahr. „Ich war sehr aufgeregt“, berichtet die ­14-Jährige. „Ich habe an mich geglaubt und war sehr zufrieden mit mir.“ Selbstbewusstsein gehört eben auch dazu.

Ihr aktueller Vereinstrainer Ergün Emeksiz bekam anschließend einen langen Text von der Bundestrainerin, woran Rauan noch arbeiten müsse. So soll das zierliche Mädchen körperlich zulegen, auch im Eins-gegen-eins sieht Wiegmann Verbesserungspotenzial. Als Emeksiz die 14-Jährige im Sommer zum ersten Mal sah, stand für ihn fest: „Die muss ich haben. Sie hat im Probetraining sehr positiv beeindruckt.“ Rauan habe sich schnell etabliert und sei mit dem ganzen Herzen dabei. „Die Jungs müssen da schon auch einstecken. Rauan lebt diesen Sport, ist sehr selbstbewusst“, sagt Emeksiz.