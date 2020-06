Ein Leben mit Schwung: Sievershäuser Walter Brandes feiert seinen 100. Geburtstag 

Sein Vater Ernst Brandes, Gründungsmitglied des 1903 ins Leben gerufenen Vereins, trug seinen Sohn gleich nach der Geburt in die Mitgliederliste ein. Seine Leidenschaft für den Sport und den Verein hält bis heute an.

Sport ist gesund und hält jung. Dieses Motto hat sich Walter Brandes auf die Fahne geschrieben. Am Mittwoch feiert der Sievershäuser seinen 100. Geburtstag. „Es ist ein Tag fast wie jeder andere“, schmunzelt er in seiner bescheidenen Art. Doch Brandes feiert noch ein weiteres ganz besonderes Jubiläum. Auf den Tag genau ist der 1920 Geborene dann 100 Jahre Mitglied des TSV 03 Sievershausen.

Das waren noch Zeiten: Beim Turn-Wettkampf 1950 in Sievershausen war Walter Brandes mit Begeisterung dabei. In seinem Fotoalbum hat der Sievershäuser Momente seiner Übungen festgehalten. © Nico Schwieger

Dass Brandes so aktiv war, störte seine Familie nie. Im Gegenteil: „Wir haben alle Sport gemacht. Meine Frau Hildegard war Leistungssportlerin im Turnen sowie in der Leichtathletik und nahm an deutschen Meisterschaften teil“, erzählt er. Die Sportbegeisterung hat auch Tochter Meike und Enkelin Carina längst gepackt.

Seinen ersten Wettkampf bestritt er aber in einer anderen Disziplin. Mit acht Jahren trat er beim Schwimmen in der Fuhse bei Abbensen an. Später erweiterte er seinen sportlichen Horizont um weitere Disziplinen der Leichtathletik, Fußball, Feldhandball und vieles mehr. „Ich habe alles gemacht, was angeboten wurde“, sagt der Jubilar.

Mit dem Fahrrad zu den Olympischen Spielen nach Berlin

Ein Höhepunkt in seinem Leben war der Besuch der Olympischen Spiele in Berlin 1936. Wie es sich für einen Vollblutsportler gehört, reiste der damals 16-Jährige nicht mit dem Auto oder der Bahn in die Hauptstadt. Mit seinem Bruder und einigen Freunden fuhr er die Strecke von Sievershausen nach Berlin mit dem Fahrrad. Übernachtet wurde in Jugendherbergen. „Wir waren drei Tage lang in Berlin. Auf dem Rückweg sind wir an der Ostsee langgefahren und waren auch noch auf der Insel Rügen“, berichtet Brandes von seiner außergewöhnlichen Reise.

Im Zweiten Weltkrieg geriet er in französische Kriegsgefangenschaft, erst 1947 kehrte er zurück nach Sievershausen und arbeitete dann beim Fernmeldeamt der Post. Zwei Jahre später lernte er seine Frau Hildegard auf einem Sportfest kennen. Gemeinsam mit ihr nahm Brandes ab 1953 an allen deutschen Turnfesten teil – insgesamt elfmal ging er an den Start. Zum letzten Mal als aktiver Sportler war er 1998 in München dabei – mit stolzen 78 Jahren.