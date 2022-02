"Ein leidiger Jahrestag": Bayern-Star Thomas Müller meldet sich aus Corona-Quarantäne zu Wort

Es ist ein unerfreuliches Déjà-Vu für Thomas Müller: Zum zweiten Mal hat sich der Offensiv-Star des FC Bayern mit dem Coronavirus infiziert und wird den Münchenern vorerst fehlen. Der 32-Jährige wendete sich aus der Isolation mit einer Videobotschaft an seine Social-Media-Follower und kommentierte das wiederholte Schicksal: "Ich bin leider erneut in einem Februar positiv getestet worden auf das Coronavirus. Ein leidiger Jahrestag, aber mir geht es soweit gut", sagte Müller in dem kurzen Video auf Instagram. Der Mittelfeldmann hatte vor einem Jahr wegen einer Corona-Infektion bei der Klub-WM 2021 das Finale verpasst und war mit einem Spezialflieger aus Katar nach München zurückgebracht worden. Anzeige

Der Verein teilte am Montag die erneute Erkrankung mit und hatte zudem erklärt, dass es dem 110-maligen Nationalspieler gut gehe. Das bestätigte Müller: "Vielen Dank für die Genesungswünsche. Ich werde mich jetzt die Woche gut erholen und bin schnell wieder im Geschäft, hoffe ich zumindest." Noch am Sonntag hatte Müller beim 4:1-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Greuther Fürth in der Startelf gestanden und die kompletten 90 Minuten absolviert. Der Mittelfeldspieler fällt nun mindestens für die Bundesliga-Partie der Bayern bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag aus.

Zuletzt war bei den Bayern Anfang Februar Nationalspieler Jamal Musiala coronabedingt ausgefallen. Die Münchener waren zum Start in das Jahr hart von Corona-Fällen betroffen. Beim 1:2 zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach hatte Trainer Julian Nagelsmann auf insgesamt 13 Profis, darunter neun wegen positiver Corona-Tests, verzichten müssen.