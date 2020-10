Ein Leipziger für Meuselwitz: Holm Pinder kehrt als Coach der Thüringer zum 1. FC Lok zurück

Leipzig. „Du denkst, du bist abgebrüht“, erzählt Holm Pinder, der als aktiver Spieler und Cheftrainer 457 Pflichtspiele auf dem Buckel hat, „und dann kannst du nicht leugnen, am Spieltag diese gewisse Anspannung zu spüren.“ Der gebürtige Leipziger und frühere Verteidiger vom FC Sachsen und dem VfB gibt zu: „Am Spielfeldrand bist du direkt im Geschehen, würdest am liebsten selber reingrätschen.“

Zuletzt hatte Pinder von der Tribüne „den nötigen Abstand“, wie er sagt, doch am Wochenende musste er sich nach sechs Jahren wieder mit Trainergrätschen zurückhalten – bei seinem Debüt als Interimscoach auf der Bank des ZFC Meuselwitz gegen Fürstenwalde (0:0). Am Mittwoch kehrt der 49-Jährige, der parallel auch Vizepräsident des ZFC ist, in seine Geburtsstadt zurück und gastiert in Probstheida beim 1. FC Lok Leipzig. „Gegen Ex-Klubs ist es immer was Besonderes“, sagt er und freut sich: „Es ist was Angenehmes, zurückzukehren. Außerdem ist es auch ein halbes Derby.“

Gute Voraussetzungen, um am Spielfeldrand zu brennen. Für den VfB absolvierte er in der zweiten Liga 70 Matches, für die grün-weißen Rivalen Sachsen trat er bereits in der Jugend an den Ball. Heute ist er Zipsendorfer durch und durch, nach seiner ersten Meuselwitz-Periode zwischen 2002 und 2005 seit 2008 beim ZFC in verschiedenen Rollen tätig. Wie lange er das Amt des gefeuerten Coach Koray Gökkurt übernehmen wird, ist indes unklar. „Wir haben uns geeinigt, dass ich es bis auf Weiteres weitermachen werde. Wenn die sportliche Entwicklung stimmt, werden wir im Winter weiterreden“, berichtet Pinder, der eine große Parallele zwischen Lok und dem ZFC sieht: „Beide mussten sich im Sommer neu aufstellen.“