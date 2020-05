Ein Neustart zum Genießen: Bei der JSG Hannover-West rollt der Ball wieder (mit Galerie!)

Man muss diesen Moment auf sich wirken lassen – und einfach nur genießen. Selbst die Übungsleiter lassen sich nur allzu gerne überwältigen. Bleiben stehen, schauen sich auf der Anlage des TSV Limmer um, genießen den Geruch von frischgemähtem Rasen. Sehen viele Menschen, mit denen sie wochenlang nur telefoniert haben. Und grinsen. Für viele Kinder wiederum ist es das erste Mal seit Mitte September, dass sie wieder auf dem Platz stehen.

Ein Training mit bleibendem Eindruck

In Kinderjahren eine gefühlte Ewigkeit. Und in den kleinen Gesichtern ist gut zu erkennen, was der Neustart für sie bedeutet. Viele von ihnen springen lachend und aufgeregt wie lange nicht aus dem elterlichen Auto, alle verlassen die Anlage mit roten Wangen und Schweiß auf der Stirn. Das erste Training hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei allen Beteiligten.