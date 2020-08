Ein Norweger als Schick-Nachfolger bei RB Leipzig?

Leipzig. Wenn es schlecht läuft, könnte Stürmer Patrik Schick im Champions-League-Viertelfinale gegen Atlético Madrid am Donnerstag (21 Uhr) das letzte Mal für RB Leipzig auflaufen. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung wird der seit Sommer 2019 ausgeliehene 24-Jährige im Falle einer Niederlage zum AS Rom zurückkehren. Die Verhandlungen über eine Weiterverpflichtung seien „endgültig geplatzt“, hieß es am Dienstag.