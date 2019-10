Ein Nutznießer der Rotation: Startet Josip Elez bei Hannover 96 jetzt durch?

Bald sind es zwei Jahre, die Josip Elez schon in Hannover arbeitet. Es ist aber noch nicht so, dass der Kroate große Fußabdrücke hinterlassen hat. Meist war er Ersatz, oftmals wurde er nur eingewechselt. Die 3 Millionen Euro, die 96 für ihn bezahlt hat, konnten bisher dem Flopkonto gutgeschrieben werden. Wieder einer mehr, der bei 96 nicht eingeschlagen hat. Geholt von Manager Horst Heldt und Trainer André Breitenreiter, erwies sich der Innenverteidiger als nicht bundesligatauglich.

Von Spiel zu Spiel mehr Zeit

Aber für die 2. Liga müsste es doch reichen – und danach sieht es jetzt aus. Bei vier von neun Saisonspielen war Elez auch schon im Einsatz. Erst fünf Minuten in Wiesbaden, 73 Minuten beim HSV und in Kiel und jetzt 90 Minuten in Dresden. Tendenz steigend.

Trainer Mirko Slomka hatte schon für die Heimpartie gegen Nürnberg zuvor alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den verletzten Elez spielfähig zu bekommen. Auf die Schwellung am Sprunggelenk wurden Blutegel angesetzt, die Elez tatsächlich fit saugten. Allerdings saß der Verteidiger dann 90 Minuten auf der Bank.

Elez profitierte vom Umbau in der Mannschaft nach der 0:4-Klatsche – und hat jetzt erstmals ernsthaft die Chance, sich einen Stammplatz zu sichern. Das liegt nicht nur an der eigenen Leistungsstärke, sondern auch an der angespannten Personalsituation im Abwehrzentrum.