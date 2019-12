Ein perfekter Jahresabschluss? Recken wollen in Minden sechsten Sieg in Folge

Beim nachweihnachtlichen Mannschaftswichteln am Freitag in der Kabine nach dem Re­cken-Trai­ning bekam Morten Olsen eine Mütze. Besser wä­re wohl ein Handschuh gewesen. Ein Schutzhandschuh für seine lädierten Finger. Seit dem Spiel gegen Stuttgart am Sonntag gibt es nämlich noch ein weiteres Problem an seiner rechten Wurfhand.

Olsens Wurfhand macht Probleme

Bei einem Angriff bekam er einen Schlag auf den Daumen. Der ist jetzt mit blauem Tape umwickelt. Olsen kann Daumen und Zeigefinger nicht so weit spreizen wie an der linken Hand. Entsprechend ist es für ihn schwieriger, den Ball zu greifen, zu passen und zu werfen. „Es muss irgendwie gehen. Mit Schmerzmitteln“, sagt Olsen mit Blick auf Sonntag. Um 16 Uhr treten die Recken in Minden an – das letzte Spiel vor der Winterpause.

Noch nerviger für Olsen ist die Verletzung am kleinen Finger, die er sich vor zwei Wochen in Ludwigshafen durch einen gegnerischen Schlag zuzog. Der Däne beißt einfach auf die Zähne. Zeit zum Auskurieren bleibt nicht. Schon am 1. Januar reist er zur dänischen Nationalmannschaft, um sich auf die anstehende EM vorzubereiten.