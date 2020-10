Ein Pilz vertreibt Tündern aus der eigenen Kampfbahn: Kann Lupo/Martini das nutzen?

Letztlich aber "kommt es auf uns selbst an", will Buonocore den äußeren Umständen wie stets nicht zu viel Bedeutung zukommen lassen. Er ist froh, nach drei englischen Wochen "endlich wieder eine richtige Trainingswoche gehabt zu haben. "So konnten wir Dinge, die nicht gut geklappt haben, in Spielformen aufbereiten, Jungs mit Trainingsrückstand vernünftig aufbauen."

Was zuletzt nicht gut geklappt hatte? "Wir hatten zu viele individuelle Fehler hinten." Elf Gegentore gab es, selbst der Letzte aus Gifhorn kassdierte nicht mehr. Geschuldet war das aber auch der notwendigen Rotation im engen Spielplan, es gibt noch keine eingespielte Formation, etliche Akteure sind neu bei Lupo. Dafür wiederum sah es in der Summe nicht schlecht aus. Zwei Siege in Folge, darunter einer gegen den Zweiten, sprechen eine deutliche Sprache. Offensiv läuft es, trotzdem will Buonocore hinten etwas mehr Stabilität, "denn wir werden nicht immer zwei, drei Tore schießen können".

Personell sieht es gut aus, Bobby Chamorro ist wieder bereit, Dennis Jungk hatte sich nach langer Pause bereits zurückgemeldet, 20 von 24 Spielern sind fit, so Buonocore, der vorgibt: "Wir müssen unsere Reife zeigen." Gelingt das, würde sich Lupo in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden (die ersten Fünf spielen die Meisterrunde mit der Top Fünf der Parallelstaffel). Mit einem Sieg würde Lupo seinen Vorsprung auf Platz sechs auf vier Punkte schrauben.