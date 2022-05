Ein „Rookie des Jahres“ kommt: Stürmer Martin Hlozek wird Dresdner Eislöwe

Dresden. Nach dem Düsseldorfer Lukas Mannes haben die Dresdner Eislöwen jetzt ihren zweiten Neuzugang bekanntgegeben. Es ist Stürmer Martin Hlozek, der vom DEL2-Finalisten Ravensburg an die Elbe wechselt. Er folgt damit seinem älteren Bruder Michal, der seit vergangenem Jahr die U17 beim ESCD-Nachwuchs als Trainer betreut. Martin Hlozek wurde im tschechischen Zabreh geboren, kam vor rund sechs Jahren mit seinem Vater nach Deutschland und erhielt seine Ausbildung in Augsburg und anschließend in der Red Bull Akademie Salzburg. In der Saison 2020/21 spielte der 21-jährige für den Oberligisten Peiting. Mit 15 Toren und 14 Vorlagen in 26 Spielen wurde er zum „Rookie des Jahres“ gewählt. In Ravensburg erzielte der Stürmer in 50 Spielen drei Tore und gab fünf Vorlagen.

Anzeige