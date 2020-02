"Ein schleichender Prozess": Vollack tritt als Trainer des TSV Hehlingen II zurück

An der Niederlage selbst lag es allerdings nicht. "Es war ein schleichender Prozess seit dem Aufstieg im Sommer", erklärt Vollack. "Ich hatte schon zur Winterpause überlegt, ob ich aufhören soll, wollte sie aber nutzen, um Dampf in die Truppe zu bringen." Das hat nicht geklappt - das grundlegende Problem: "Es kam nicht genug zurück im Vergleich zu dem, was ich investiert habe. Das kann ziemlich frustrierend sein", so Vollack.

Also zog der Coach die Konsequenz. "Es bringt sportlich nichts mehr", meint Vollack, betont aber zugleich: "Menschlich kann ich der Truppe nichts vorwerfen, da stimmt alles." Positiv: Mit Vollacks Co-Trainer Christoph Jüptner und Ex-Profi Gerald Schröder (vier Bundesliga-Einsätze für den VfL Wolfsburg), der für die TSV-Reserve kickt, steht ein Interims-Duo schon bereit. "Das ist eine gute Lösung", findet Vollack. "Hoffentlich geben sie der Mannschaft einen Impuls."