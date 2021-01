Ein Sieg zum Geburtstag: HC Leipzigs Hummel-Zwillinge wollen doppelt feiern

Leipzig. Geburtstage um den Spieltermin – dann hat es in dieser Saison stets mit Siegen geklappt und die HCL-Mädels samt Cheftrainer Fabian Kunze (30) waren happy. Am Sonnabend wollen die Hummel-Zwillinge Jacqueline und Stefanie für das Sahnehäubchen bei Werder Bremen sorgen (19.30 Uhr). Das treffsichere Duo des viertplatzierten Handball-Zweitligisten wird 29 Jahre jung. „Das wäre mega, wenn unsere Serie mit dem fünften Auswärtssieg hält. Eine Flasche Sekt haben wir im Gepäck“, sagte Kapitänin Jacqueline Hummel zielführend.

Schweres Spiel erwartet

Doch dann kam am Dienstagfrüh die Nachricht über einen positiven Befund nach einem routinemäßigen arbeitsbedingten PCR-Test. Es entfiel das Training sowie das Testspiel am Dienstag und Mittwoch. „Wir wollten in den Einheiten nach den zweieinhalb freien Wochen zum einen unsere Grundlagen trainieren. Zum anderen stand die Vorbereitung auf Werder Bremen an, die nun nicht optimal war“, resümiert Fabian Kunze zum eingebremsten Beginn.

Am Freitagabend wurden alle Mitwirkenden noch einmal getestet. Wenn alles passt, geht es am Samstag für die Leipzigerinnen (13:5 Punkte) zum Tabellenvorletzten (4:16 Zähler). Vorsicht ist angebracht. „Wir erwarten ein schweres Spiel. Bremen hat sich stets gesteigert. Nichtsdestotrotz können und wollen wir die zwei Punkte holen“, so Trainer Kunze. Bereits am Mittwoch steht mit dem Nachholer gegen die SG Kirchhof die nächste Partie an. Die Spätschicht in der Brüderhalle beginnt um 20.30 Uhr. Livestream: Sportdeutschland.TV