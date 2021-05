Ein Spiel mehr: Chemnitzer FC sieht sich im Pokalfinale gegen Lok Leipzig im Vorteil

Leipzig. Verraten wollte Almedin Civa seinen Matchplan fürs Pokal finale am Sonnabend (MDR, 14:05 Uhr) nur, wenn Daniel Berlinski den Raum verlässt. Die beiden Trainer der Finalisten 1. FC Lok Leipzig und Chemnitzer FC versprühten gute Laune zwei Tage vor dem Saisonabbschluss einer schier endlosen und tristen Corona-Spielzeit. „Er wird sowieso wissen, wie wir spielen“, bescheinigt Civa seinem Chemnitzer Kollegen. Tatsächlich habe er sich nochmal das Ligaspiel im September letzten Jahres angeschaut und das Halbfinale gegen Dynamo Dresden , erzählt Berlinski. „Die Grundordnung war eine andere als in der Liga , aber es sind die selben Spieler mit den selben Fähigkeiten. Die individuellen Qualitäten spielen eine große Rolle bei Lok“, analysiert der erst 35-jährige CFC-Chefcoach.

Chemnitzer mit einem Spiel mehr

Zurück zum Matchplan: Dass Civa nach der zufriedenstellenden Partie gegen Dresden erneut mit einer Dreierkette und Doppelspitze auflaufen wird, scheint nicht unwahrscheinlich. Djamal Ziane und Tom Nattermann seien im Vorfeld des Halbfinals in Topform gewesen, Ziane bedankte sich per Doppelpack, Nattermann per Assist. Dass gegen die SG der normalerweise gesetzte David Urban auf der Bank als Innenverteidiger Nummer vier Platz nehmen musste, überraschte. „Ich bin unheimlich glücklich, dass alle unsere Innenverteidiger verlängert haben. Am Ende sind es Nuancen, es war eine sportliche Entscheidung meinerseits.“