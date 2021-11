Ein Spiel wie eine Achterbahnfahrt: SC DHfK Leipzig holt zweiten Heimsieg in Folge

Leipzig. Ein Auf und Ab, ein Hoch und Tief, ein Jubeln und Kopfschütteln: Das Duell zwischen dem SC DHfK Leipzig und der HSG Wetzlar nahm die 2638 Fans in der Arena mit auf eine recht spezielle Achterbahnfahrt. Immerhin eine mit gutem Ende: 30:26 (14:12) gewannen die Grün-Weißen das zweite Heimspiel in Folge, zogen damit in der Bundesliga-Tabelle an den Gästen vorbei und halten weiter Kurs beim Erreichen des Nahziels: sechs Punkte aus dem Heimdreier. Dafür fehlt nun „nur noch“ ein Sieg gegen die MT Melsungen am kommenden Sonntag (16 Uhr). Anzeige

Lange Phase ohne Treffer

Mitte der ersten Hälfte hatte alles nach einem ruhigen Nachmittag ausgesehen. 11:7 lagen die Hausherren in Front. Peu a Peu hatten sie den Vorsprung auf die HSG vergrößert, waren konzentriert geblieben, agierten unaufgeregt und ließen sich auch von den groß gewachsenen Gästen um Domen Novak, Lenny Rubin und Tomislav Kusan nicht aus der Ruhe bringen. Die hatten bei ihren Würfen bisweilen wenig Fortune, was auch auf das Zwischenergebnis einzahlte.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Der SC DHfK Leipzig gewinnt das zweite Heimspiel in Folge: Am Ende heißt es 30:26 gegen die HSG Wetzlar. © Picture Point

HSG-Coach Benjamin Matschke, der im Sommer den ewigen Kai Wandschneider beerbt hatte, nahm eine Auszeit, wechselte im Tor, brachte Anadin Suljakovic (17.). Der zeigte bis zur Pause fünf Paraden und zog dem SC DHfK gemeinsam mit seiner körperlich robusten Abwehr den Zahn. Den Hausherren gelangen bis zum Seitenwechsel nur noch drei weitere Treffer, zwischenzeitlich blieben sie fast zehn Minuten ganz ohne Tor. Sinnbild für diese Phase: Als Patrick Wiesmach von Rechtsaußen am Keeper scheiterte, schlug sein Coach André Haber die Hand vors Gesicht. Dass die Leipziger dennoch mit einem 14:12 in die Kabine gingen, lag zum Einen an Kristian Saeveras im Kasten und zum Anderen an der HSG. Denn auch die produzierte Fehler in Serie.

Keine Konstanz

Apropos Fehler: Die setzten sich, allerdings auf Seiten der Hausherren, mit Wiederbeginn unschön fort. Die Folge: In der 34. Minute war der Vorsprung erstmal dahin, traf Emil Mellegard zum 15:15. Haber sah sich so kurz nach der Halbzeitansprache bereits wieder zum Eingreifen genötigt. Neben taktischen Hinweisen gab es eine kleine Erinnerung: "Männer, das sind nur wir, weil wir da vorne so eine Scheiße machen.“

Zack, sofort nahm die Handball-Achterbahnfahrt die nächste Kurve. Denn nun ging bei den Grün-Weißen wieder viel viel mehr, dafür wenig bis nichts bei den Gästen, auch weil Saeveras sich in eine Art Rausch hielt. Zwischenzeitlich stand ein 23:17 (45.) zu Buche. Damit war die Achterbahn zwar noch lange nicht im Ziel, aber die Tour war nun doch noch eine etwas gemäßigtere. Der SC DHfK konservierte die Führung - auch wenn Abspielfehler und ungünstige Würfe Begleiter blieben. Der Sieg war am Ende - natürlich - verdient, wenn auch nichts für schwache Nerven.

Die Statistik zum Spiel:

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel André Haber (Trainer SC DHfK): „Wir hatten heute über 60 Minuten eine tolle Unterstützung von Kristian Saeveras. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. So lässt es sich für uns natürlich einfacher spielen. Wir haben vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit unnötig Bälle weggeworfen, uns dann aber schnell erholt. Es war ein schöner Abend, einen schöne Woche.“ ©