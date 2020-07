Ein Spiel zum genießen: SV Uetze 08 II und TSV Bemerode II bestreiten allerersten Test nach der Corona-Pause

Ein ganz besonderes Wochenende hat André Wilhelm erlebt. Der Trainer des SV Uetze 08 II feierte am Sonntag seinen 35. Geburtstag, doch damit nicht genug: Einen weiteren Ehrentag gab es 24 Stunden zuvor. Die Heimpartie seiner Mannschaft aus der 1. Kreisklasse gegen den TSV Bemerode II ist offiziell das erste Testspiel gewesen, an dem zwei Männerteams aus Hannover seit der Corona-Unterbrechung Mitte März beteiligt waren. Das Ergebnis von 5:0 für den Gast aus der Kreisliga ist natürlich nur sekundär – endlich ist wieder richtig gekickt worden.

„Es haben sich wirklich alle super verhalten, auch die rund 40 Zuschauer“, sagt Wilhelm. Er hatte seine Spieler instruiert, darauf zu achten, ob das Publikum auch mit dem gebührenden Abstand auseinander steht. Auf der Uetzer Anlage an der Hünenburgstraße war bei allen Anwesenden die Freude groß, das nach so langer Zeit wieder unter Wettbewerbsbedingungen Fußball gespielt werden konnte. „Ich habe den Jungs vor dem Anpfiff gesagt, dass sie sich keinen Kopf machen sollen“, sagte der Coach der SV-08-Reserve. „Das war unser erstes Spiel seit Ende November, sie sollten es genießen.“ Sein Team hatte den Aufstieg in die Kreisliga als Tabellenzweiter nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses verpasst. Der Punktequotient war identisch mit dem des Meisters TSV Kleinburgwedel.

"Erfolg für unseren gesamten Amateurfußball"

Unter den Zuschauern hätte Wilhelm einige Trainer von anderen Mannschaften gewesen. „Die wollten sich das erste Testspiel seit dem Corona-Stopp natürlich nicht entgehen lassen“, sagte er. Ab jetzt wird die Zahl der Vorbereitungsspiele in und um Hannover hoffentlich hochgehen, sagte Uetzes Coach, aber immer unter der Voraussetzung, dass sich alle so gut an die Hygienemaßnahmen halten wie die zwei Mannschaften, die am Samstag, den 18. Juli, ab 13 Uhr den Anfang gemacht haben. „Ich finde, dieses Spiel war ein Erfolg für unseren gesamten Amateurfußball“, sagt Wilhelm nicht ohne Stolz – da kann man nur zweifach gratulieren.